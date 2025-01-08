Эйре Слинн — о словах Сван про лыжи: всё ещё думаю, что шведам будет тяжело на ЧМ

Представительница Норвегии Астрид Эйре Слинн отреагировала на слова шведской лыжницы Линн Сван, которая заявила, что лучше иметь проблемы с лыжами на «Тур де Ски», чем на чемпионате мира, который пройдёт в Тронхейме.

«Они не знают, что их ждёт в Тронхейме, потому что там может случиться всё что угодно. Тронхейм — одно из мест, где готовить лыжи сложнее всего из-за того, что погода часто и быстро меняется. Сложно говорить о лыжах шведов на «Туре», потому что мы редко в гонках работали вместе. Чувствую, что у нас, очевидно, преимущество над ними во всём, но всё может измениться. Всё ещё думаю, что шведам будет тяжело в Тронхейме», — приводит слова Эйре Слинн VG.