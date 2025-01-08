Нортуг — о Клебо перед ЧМ: он должен заблокировать всё, впереди будет дикий период

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг заявил, что пятикратному олимпийскому чемпиону, многократному чемпиону мира норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо перед чемпионатом мира следует избегать чтения того, что о нём пишут в интернете.

«Он должен всё заблокировать. В той форме, в которой он сейчас находится, тоже легко заболеть. В следующем периоде будет важно, чтобы он этого избежал, это само собой разумеется. Но морально это тоже тяжело.

В этом потоке и в то время, как он говорил о чемпионате мира в Тронхейме, он может начать задумываться о том, что болен. В следующий период самое главное, чтобы ему помогали его ближайшие помощники. Его нужно полностью оградить, потому что впереди будет дикий период», — приводит слова Нортуга VG.