Вайцеховская: у Большунова в спорте всё есть, поэтому я бы делала ставку на Коростелёва

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская порассуждала на тему гипотетического допуска российских лыжников на Олимпиаду 2026 года и того, кто должен стать лидером мужской команды на этих соревнованиях.

«Опыт — это сегодня лыжная тема, поднятая с подачи Александра Легкова: если допустить, что мы отправимся на ОИ-2026 в Милан, на кого делать ставку — на Сашу Большунова или на Савелия Коростелёва?

Сложный вопрос, на самом деле, сложнейший просто. Несколько дней назад Егор Сорин, у которого тренируется Коростелёв, заметил, что Савелию всё ещё не хватает опыта больших гонок. Соответственно, человек делает ошибки. Что такое серьёзные международные старты, Коростелёв и вовсе не знает — не было их в его карьере. Насколько хорошо он будет способен держать удар — тоже открытый вопрос.

Шансы Большунова в связке с опытнейшим Юрием Бородавко, здесь выглядят предпочтительнее. Но вот в то, что Саша вернётся и окажется на лыжне не слабее, чем был в 2022-м, лично я не верю. Практика же показывает, что возвращаться на очередные Игры нужно не таким, как был, а ещё более сильным. Иначе это заведомое поражение. Поэтому я проголосовала бы за Коростелёва. Это был бы аванс, который нужно будет оправдывать во что бы то ни стало. Любой ценой. А Большунову, мне кажется, «любой ценой» в спорте ничего не нужно в принципе — уже всё есть», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.