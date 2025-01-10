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Корякова победила в гонке на 10 км классикой на Российско-Китайских молодёжных играх

Корякова победила в гонке на 10 км классикой на Российско-Китайских молодёжных играх
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Анна Корякова стала победительницей гонки 10 км классическим стилем на Российско-Китайских зимних молодёжных играх в Южно-Сахалинске, показав результат 35:08.4. Второе место заняла россиянка Алена Плечева (35:30.6). На третьем месте финишировала ещё одна россиянка Руслана Дьякова (35:41.6).

IV Российско-китайские молодёжные зимние игры состоятся с 8 по 14 января в Южно-Сахалинске. Соревнования пройдут в девяти олимпийских видах спорта.

Российские и китайские атлеты поборются в прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, кёрлинге, шорт-треке, фигурном катании и лыжных гонках.

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