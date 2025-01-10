Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сахаров победил в гонке на 15 км классикой на Российско-Китайских молодёжных играх

Сахаров победил в гонке на 15 км классикой на Российско-Китайских молодёжных играх
Аудио-версия:
Комментарии

Андрей Сахаров стал победителем гонки 15 км классическим стилем на Российско-Китайских зимних молодёжных играх в Южно-Сахалинске, показав результат 45:49.7. Второе место занял россиянин Платон Исламшин (46:28.6). На третьем месте финишировал ещё один россиянин Арсений Поздеев (47:24.5).

Лыжные гонки. 15 км классическим стилем

1. Андрей Сахаров (Россия) — 45:49.7;
2. Платон Исламшев (Россия) — 46:28.6;
3. Арсений Поздеев (Россия) — 47:24.5.

IV Российско-китайские молодёжные зимние игры состоятся с 8 по 14 января в Южно-Сахалинске. Соревнования пройдут в девяти олимпийских видах спорта.

Российские и китайские атлеты поборются в прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, кёрлинге, шорт-треке, фигурном катании и лыжных гонках.

Материалы по теме
«Один из наиболее масштабных проектов». Путин — о значимости Российско-китайских игр
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android