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Сахаров победил в гонке на 15 км классикой на Российско-Китайских молодёжных играх

Андрей Сахаров стал победителем гонки 15 км классическим стилем на Российско-Китайских зимних молодёжных играх в Южно-Сахалинске, показав результат 45:49.7. Второе место занял россиянин Платон Исламшин (46:28.6). На третьем месте финишировал ещё один россиянин Арсений Поздеев (47:24.5).

Лыжные гонки. 15 км классическим стилем

1. Андрей Сахаров (Россия) — 45:49.7;

2. Платон Исламшев (Россия) — 46:28.6;

3. Арсений Поздеев (Россия) — 47:24.5.

IV Российско-китайские молодёжные зимние игры состоятся с 8 по 14 января в Южно-Сахалинске. Соревнования пройдут в девяти олимпийских видах спорта.

Российские и китайские атлеты поборются в прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, кёрлинге, шорт-треке, фигурном катании и лыжных гонках.