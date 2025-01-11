Горнолыжница Бриньоне стала самой возрастной победительницей скоростного спуска на КМ

Итальянская горнолыжница 34-летняя Федерика Бриньоне победила в скоростном спуске на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Санкт-Антоне (Австрия), став самой возрастной спортсменкой, когда-либо выигрывавшей в этой дисциплине.

Для Бриньоне это первая победа в скоростном спуске на этапах Кубка мира. Второе место на соревнованиях в Санкт-Антоне заняла представительница Швейцарии Мэлори Блан, впервые попавшая на подиум на этапах Кубка мира. Тройку призёров замкнула чешская горнолыжница Эстер Ледецка.

Бриньоне — чемпионка мира 2023 года в комбинации, трёхкратный призёр Олимпийских игр, обладательница Кубка мира – 2019/2020 в общем зачёте.