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Вяльбе высказалась о возможности участия российских лыжников в Олимпиаде-2026

Вяльбе высказалась о возможности участия российских лыжников в Олимпиаде-2026
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила возможность участия российских лыжников на Олимпийских играх 2026 года с учётом того, что у них нет отборочных стартов к данным соревнованиям.

«Как известно, в лыжных гонках нет олимпийской квалификации. Наши FIS-пункты условно заморожены, если они разморозятся, мы будем иметь свои квоты, как раньше. Соответствующее решение принимает совет FIS. От того, что мы общаемся с кем-то оттуда, ничего не зависит», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Ранее Международный союз конькобежцев принял решение допустить российских спортсменов до участия в отборочном турнире на Олимпийские игры – 2026 при условии соблюдения нейтрального статуса.

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