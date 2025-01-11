Французский горнолыжник Клеман Ноэль одержал победу в слаломе на этапе Кубка мира

Французский горнолыжник Клеман Ноэль одержал 13-ю победу на этапах Кубка мира. Сегодня, 11 января, он стал победителем слалома на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Адельбодене (Швейцария).

Второй результат показал бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен. Тройку призёров замкнул норвежец Хенрик Кристофферсен. Для Ноэля это первая победа в швейцарском Адельбодене.

27-летний Ноэль — олимпийский чемпион 2022 года в слаломе. На Олипмпиаде-2018 в Пхёнчхане Клеман в составе сборной Франции занял четвёртое место в командных соревнованиях. Все свои 13 побед на этапах Кубка мира он одержал в слаломных дисциплинах.