Триумф фигуристов и аншлаги на трибунах. Итоги 11 января на Российско-китайских играх

В программе второго соревновательного дня IV Российско-китайских молодёжных зимних игр разыгрывались 16 комплектов наград в шести олимпийских видах спорта. 11 января ознаменовалось доминированием россиян сразу в нескольких дисциплинах.

Особенно урожайным для хозяев турнира получились старты в горнолыжном комплексе «Горный Воздух». Российские спортсмены не отдали ни одной медали в сноуборде, фристайле и слаломе.

Турнир по фигурному катанию запомнился не только яркими прокатами, но и огромным зрительским интересом. Ледовый дворец «Кристалл» стал одной из самых посещаемых площадок игр. Спортсмены не остались без мощной поддержки, обеспечив аншлаг. При полных трибунах россияне заняли весь пьедестал почёта у одиночников и одиночниц. Золото досталось Вадиму Воронову и Софии Дзепке. В танцах первенствовали Елизавета Малейна и Матвей Самохин, а среди спортивных пар лучшими стали Таисия Щербинина и Артём Петров.

В лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» тоже царила жаркая атмосфера. Юниоры провели эстафету Дружбы в лыжных гонках. Три команды, составленные из российских и китайских атлетов, продемонстрировали единство, коллективную работу и стремление к победе.

В кёрлинге Россия и Китай провели три встречи. На счету хозяев две победы, в одной игре победили гости. Зато китайцы отыгрались в прыжках на лыжах с трамплина HS 50-84 среди девушек, взяв золото и серебро. У мужчин все три медали оказались у россиян.

По состоянию на 11 января в активе России 43 медали (15 золотых), у китайской команды — 5.

12 января спортсмены разыграют медали в горнолыжном спорте, кёрлинге, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина, сноуборде, фристайле и шорт-треке. Игры в Южно-Сахалинске завершатся 14 января.