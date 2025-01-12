Горнолыжник Марко Одерматт одержал четвёртую победу подряд на этапе в Адельбодене
Олимпийский чемпион 2022 года, двукратный чемпион мира швейцарский горнолыжник Марко Одерматт в четвёртый раз подряд выигрывает гигантский слалом на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Адельбодене. Он преодолел дистанцию за 2.27,55.
Вторым стал его соотечественник Лоик Мейар, отстав от лидера на 0,20. Тройку сильнейших замкнул итальянец Лука де Алипрандини (+0,69).
Горные лыжи. Кубок мира — 2024/2025. Гигантский слалом. Мужчины:
- Марко Одерматт (Швейцария) — 2.27,55
- Лоик Мейар (Швейцария) — отставание +0,20
- Лука де Алипрандини (Италия) +0,69
- Томас Тамлер (Швейцария) +1,14
- Филип Зубчич (Хорватия) +1,46
- Тимон Хауган (Нидерланды) +1,73
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