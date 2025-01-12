«Катастрофа для норвежских лыж». Руководитель чемпионата — об отсутствии Клебо

Руководитель чемпионата Норвегии по лыжным гонкам Гудбранд Скраастад в ярости от того, что пятикратный олимпийский чемпион лыжник Йоханнес Клебо не заявился на соревнования.

«Он мог бы бежать 10-километровую классику в среду. Это катастрофа для норвежских лыж, для нас как организаторов и для NRK. И, не в последнюю очередь, для набора персонала.

Лыжный спорт очень нуждается в пополнении, а молодые люди хотят видеть лучших. Они хотят видеть свои образцы для подражания. А он не может пройти ни одной дистанции. Это безнадёжно. Считаю, что это неуважительно и неприемлемо по отношению к норвежским лыжам. Нам нужно продвигать их на рынке, но это трудно сделать без лучших», — приводит слова Скраастада NRK.

«Могу подтвердить, что Йоханнес не будет участвовать в чемпионате в среду. Он ещё недостаточно восстановился после «Тур де Ски». В остальном мы не будем комментировать заявления о том, что Йоханнес не будет участвовать», — сказал Лассе Гимнес — советник по СМИ Клебо.

Напомним, чемпионат Норвегии пройдёт с 15 по 19 января. В эти же даты состоится этап Кубка мира во французском Ле-Ру.