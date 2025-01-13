Лыжница Анна Корякова стала трёхкратной чемпионкой Российско-китайских молодёжных игр

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Представительница России, лыжница Анна Корякова завоевала третье золото в гонках в заключительный день турнирной программы Российско‑китайских молодёжных зимних игр‑2025.

Корякова одержала победу в гонке юниорок на 10 км свободным стилем с результатом 29:58.1. Второе время показала Дарья Плечева (+27.8), третий результат у Русланы Дьяковой (+49.8).

Напомним, ранее Корякова выиграла 10 км классическим стилем и завоевала золото в составе эстафетной команды 4×5 км в эстафете дружбы, где команды были составлены из российских и китайских атлетов.

13 января на IV Российско‑китайских молодёжных зимних играх завершается соревновательная программа. 14 января состоится торжественное закрытие турнира.

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