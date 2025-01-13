Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжница Анна Корякова стала трёхкратной чемпионкой Российско-китайских молодёжных игр

Лыжница Анна Корякова стала трёхкратной чемпионкой Российско-китайских молодёжных игр
Аудио-версия:
Комментарии

Представительница России, лыжница Анна Корякова завоевала третье золото в гонках в заключительный день турнирной программы Российско‑китайских молодёжных зимних игр‑2025.

Корякова одержала победу в гонке юниорок на 10 км свободным стилем с результатом 29:58.1. Второе время показала Дарья Плечева (+27.8), третий результат у Русланы Дьяковой (+49.8).

Напомним, ранее Корякова выиграла 10 км классическим стилем и завоевала золото в составе эстафетной команды 4×5 км в эстафете дружбы, где команды были составлены из российских и китайских атлетов.

13 января на IV Российско‑китайских молодёжных зимних играх завершается соревновательная программа. 14 января состоится торжественное закрытие турнира.

Норвежские сервисёры поливают лыжи шампанским – троллинг Швеции

Материалы по теме
Корякова победила в гонке на 10 км классикой на Российско-китайских молодёжных играх
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android