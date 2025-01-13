На этапе Кубка мира в Ле Рус сократят протяжённость круга из-за нехватки снега

Организаторы этапа Кубка мира – 2024/2025 по лыжным гонкам в Ле Рус (Франция) приняли решение сократить длину соревновательного круга из-за недостатка естественного снега. Таким образом, лыжники вместо круга в 5 км будут бежать круги по 3,3 км.

Этап Кубка мира в Ле Рус пройдёт с 17 по 19 января. В его рамках состоятся индивидуальные гонки на 10 км в свободном стиле, спринты в классическом стиле и масс-старты в классическом стиле.

Отметим, что топовые мировые лыжники выступят в Ле Рус после паузы, вызванной завершением многодневки «Тур де Ски». При этом уже известно, что, к примеру, лучшие спортсмены сборной Италии этап во Франции пропустят, дабы подготовиться к ЧМ-2025.