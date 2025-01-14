Ийво Нисканен примет участие в гонках на этапе Кубка мира в Ле Русе после болезни

Финский лыжник трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен сообщил, что выступит на этапе Кубка мира — 2024/2025 во французском Ле Русе. Новостью спортсмен поделился в день своего рождения, 12 января. А позже состав финской команды был опубликован и в социальных сетях.

Ранее из-за болезни Нисканен пропустил «Тур де Ски». В сезоне-2024/2025 он занимает 19-е место в общем зачёте, имея в активе 381 очко. Он победил в гонке классикой на 10 км в Руке (Финляндия) и завоевал серебро в гонке на 20 км классическим стилем в Давосе (Швейцария).

Этап Кубка мира в Ле Рус (Франция) пройдёт с 17 по 19 января. В его рамках состоятся индивидуальные гонки на 10 км в свободном стиле, спринты в классическом стиле и масс-старты в классическом стиле.