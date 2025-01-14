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Кристине Ставос Шистад — о возвращении: этого больше не повторится

Кристине Ставос Шистад — о возвращении: этого больше не повторится
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Чемпионка мира по лыжным видам спорта среди юниоров 2019 года, чемпионка Норвегии в спринте 2023 года норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад прокомментировала своё возвращение после операции на желудке.

«Этого больше не повторится», — передаёт слова Шистад SVT Sport.

Ранее, в начале декабря 2024 года, спортсменка перенесла операцию на желудке и прошла курс реабилитации. Прошлый сезон был самым успешным в карьере лыжницы. Ей удалось 11 раз подняться на пьедестал почёта этапов Кубка мира, в том числе пять раз — на верхнюю ступень. По итогам сезона Шистад стала второй в спринтерском зачёте Кубка мира, уступив шведке Линн Сван.

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