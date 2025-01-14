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Йоханнес Клебо не вошёл в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира во французском Ле Рус

Йоханнес Клебо не вошёл в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира во французском Ле Рус
Йоханнес Клебо
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо пропустит шестой этап Кубка мира — 2024/2025 в Ле Рус. Это стало ясно после публикации составов сборной Норвегии на предстоящие гонки во Франции. В списках участников также отсутствуют Мартин Лёвстрём Нюэнгет и Харальд Амундсен.

Как сообщает норвежская лыжная федерация, в разделке на 10 км свободным стилем 17 января выступят Симен Крюгер, Пол Голберг, Ивер Тильдхейм Андерсен и Маттис Стенсхаген.

Ранее стало известно, что Клебо пропустит и чемпионат Норвегии, который пройдёт с 15 по 19 января, примерно в одно и то же время, что и гонки в Ле Рус.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам - 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам - 2024/2025
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