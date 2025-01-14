На ЧМ-2025 по лыжам в Тронхейме уже продано 148 тысяч билетов — оргкомитет

На чемпионат мира по лыжным видам спорта 2025 года в норвежском Тронхейме уже продано 148 тысяч билетов. Об этом заявили в оргкомитете турнира. Там отметили, что продажи находятся на уровне ЧМ-2011 в Осло. В планах у организаторов ещё продать более 200 тысяч билетов.

«Пока всё идёт по плану, и мы очень довольны. Мы планируем 150 тысяч билетов в течение этой недели. Сейчас в продаже 260 тысяч, а наша цель — продать 220 тысяч билетов», — приводит слова менеджера ЧМ-2025 Эге Скинстада NRK.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. В лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов наград.