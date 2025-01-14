«Просто жесть». Кулешова пожаловалась на условия проживания сборной России в Казани

Бронзовый призёр Олимпиады-2018 и чемпионата мира – 2019 в эстафетах российская лыжница Анастасия Кулешова пожаловалась на условия проживания членов сборной России в Казани.

В Казани на лыжно-биатлонном комплексе «Мирный» с 16 по 19 января состоится пятый этап Кубка России. Программу соревнований откроют в четверг, 16 января, гонки с раздельным стартом на 10 км (женщины) и 15 км (мужчины) свободным стилем.

«Хочу показать, как живёт сборная России в прославленной Казани. Просто комната 2 на 2. Мне даже положить вещи некуда. Это нормальный шкаф? Ни полок, ничего, две вешалки на человека. Просто как мне сумку, которая заняла весь проход между кроватями, куда мне её класть, куда мне вещи класть?

Прославленная Казань наша! Прекрасно! Жесть, просто жесть. Вот так живёт сборная России! Лайв-контент», — иронично сказала Кулешова в своём телеграм-канале, однако спустя некоторое время удалила видео.