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Губерниев — о жалобах Кулешовой: бедные лыжники всё продолжают жить при крепостном праве

Комментатор Дмитрий Губерниев иронично отреагировал на жалобу со стороны бронзового призёра Олимпиады-2018 и чемпионата мира – 2019 в эстафетах российской лыжницы Анастасии Кулешовой на условия проживания членов сборной России в Казани, где 16 января стартует пятый этап Кубка России – 2024/2025.

Кулешова записала видео, на котором критиковала вместительность номера в гостинице, однако через небольшой отрезок времени удалила ролик.

«Казань, надо срочно переселить лыжницу Кулешову в просторный номер Вяльбе, которая продолжает блестяще справляться с руководством российскими лыжами…

Тем временем лыжница Кулешова пост про фиговый номер удалила!!! Наверное, пришла к ней управдом вместе с боярыней Салтыковой… Бедные лыжники, всё продолжают жить при крепостном праве…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.