Вайцеховская — о жалобах Кулешовой: просто реальность, на которой можно попиариться

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская прокомментировала жалобу со стороны бронзового призёра Олимпиады-2018 и чемпионата мира – 2019 в эстафетах российской лыжницы Анастасии Кулешовой на условия проживания членов сборной России в Казани, где 16 января стартует пятый этап Кубка России – 2024/2025.

Кулешова записала видео, на котором критиковала вместительность номера в гостинице, однако через небольшой отрезок времени удалила ролик.

«Нахожусь в неком ступоре по поводу сетований Насти Седовой (она же — Кулешова) об условиях проживания в Казани. Странно здесь всё. Что человек дожил почти до 30 лет и наивно полагает, что отели должны быть заточены под спортсменов-зимников, у которых и барахла вагон, и постоянно стирки-сушки. Так не бывает, увы. Поэтому даже в спортивно-ориентированных отелях половина лыже-биатлонного шмотья и обуви «живёт» в коридорах.

Второй повод для недоумения (раз уж к слову пришлось) — это отели. Например, казанский IBIS, как и омский, и вообще все отели этой сети по стране — это номера за очень немаленькие деньги, где шкафов с полками не существует в принципе. Не знаю почему, но это так. Даже в дорогих номерах-полулюксах. Бесит дико, да. Как и то, что в ванной нет ни одной нормальной поверхности, на которой можно удобно разложить косметичку, аптечку, расчёску, флакон с шампунем и так далее.

То есть поднятая тема — это ни разу не вопрос менеджмента лыжной команды, федерации или экономии бюджета. Просто некая реальность, на которой можно попиариться. Хотя лично мне было бы куда приятнее, если бы спортсмены пиарились на собственных результатах. Не у всех есть, но это другой вопрос…» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.