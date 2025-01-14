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Вяльбе резко отреагировала на жалобу Кулешовой на условия проживания сборной России

Вяльбе резко отреагировала на жалобу Кулешовой на условия проживания сборной России
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на жалобу со стороны бронзового призёра Олимпиады-2018 и чемпионата мира – 2019 в эстафетах российской лыжницы Анастасии Кулешовой на условия проживания членов сборной России в Казани, где 16 января стартует пятый этап Кубка России – 2024/2025.

Кулешова записала видео, на котором критиковала вместительность номера в гостинице, однако через небольшой отрезок времени удалила ролик.

«Кулешова пожаловалась на условия? Вот к ней и обращайтесь. Обращались ли лыжники? Да, у нас не везде суперхорошие условия. И что? Вы считаете, что из этого надо сделать бомбу?

Пусть Кулешова тогда найдёт у себя в Сарове хорошее место, где стадион рядом с гостиницей и хорошие условия. Тогда мы приедем в Саров и с удовольствием там посоревнуемся. Федерация делает всё возможное, чтобы спортсменам было комфортно. Мы можем жить в центре города и ездить час до стадиона. Здесь же она может на лыжах доехать до него. Какие проблемы?» — приводит слова Вяльбе Sport24.

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