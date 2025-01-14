Бородавко — о жалобах Кулешовой: не у всех всё так плохо, ей просто не повезло

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал жалобу бронзового призёра Олимпиады-2018 и чемпионата мира – 2019 в эстафетах российской лыжницы Анастасии Кулешовой на условия проживания членов сборной России в Казани, где 16 января стартует пятый этап Кубка России – 2024/2025.

Кулешова записала видео, на котором критиковала вместительность номера в гостинице, однако через небольшой отрезок времени удалила ролик.

«Анастасия приехала позже всех, поэтому получилось так, что ей достался такой номер. Многие живут в условиях лучше, не у всех всё так плохо. Анастасии просто не повезло. Но если она поговорит с администратором, уверен, что будет возможность улучшить её проживание. Я бы не стал так драматизировать ситуацию», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».