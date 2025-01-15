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«Передаём привет Кулешовой!» Вокуев провёл рум-тур по своему семиместному номеру в Казани

«Передаём привет Кулешовой!» Вокуев провёл рум-тур по своему семиместному номеру в Казани
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32-летний российский лыжник Ермил Вокуев провёл рум-тур по номеру, в котором вместе с другими спортсменами проживает в Казани, где с 16 по 19 января пройдёт пятый этап Кубка России. Видео Вокуев иронично назвал «В поддержку Анастасии Кулешовой».

Ранее бронзовый призёр Олимпиады-2018 и чемпионата мира – 2019 в эстафетах Анастасия Кулешова записала видео, на котором раскритиковала вместительность своего номера в гостинице, однако через небольшой отрезок времени удалила ролик.

В видео Вокуев, в частности, акцентирует внимание на том, что он живёт в номере, где сразу семь спальных мест. На видео же Кулешовой был двухместный номер, которым она была недовольна.

«Передаём привет сборной России, в частности, Анастасии Кулешовой!» — завершил видео Вокуев.

Отметим, что на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вокуев в основном составе сборной России не значится. Кулешова же в него входит.

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