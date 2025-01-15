«Объясните кто-нибудь необразованной бабуле...» Губерниев жёстко ответил Вяльбе

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жёстко отреагировал на слова трёхкратной олимпийской чемпионки, многократной чемпионки мира, а ныне президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая ранее раскритиковала бронзового призёра Олимпиады-2018 и чемпионата мира – 2019 в эстафетах российскую лыжницу Анастасию Кулешову, пожаловавшуюся на условия проживания членов сборной России в Казани, где 16 января стартует пятый этап Кубка России – 2024/2025.

«Объясните кто-нибудь необразованной бабуле, что Саров — легендарный наукоград и там находится федеральный ядерный центр, например… В Сарове ковался ядерный щит страны, и этот город закрытый!!! Туда бестолковых и опасных не пускают… Елена Валерьевна опять села в лужу…. Да ещё и про бомбу опять начала…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Кулешова записала видео, на котором критиковала вместительность номера в гостинице, однако через небольшой отрезок времени удалила ролик. После этого Вяльбе заявила, что условия не всегда идеальные, но федерация делает всё возможное для комфорта спортсменов, и предложила Кулешовой найти подходящее место для соревнований в Сарове.

Универсальные олимпийские спортсмены: