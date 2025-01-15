«Аж стыдно. Не за себя». Кулешова — о реакции на свою жалобу на условия проживания

Бронзовый призёр Олимпиады-2018 и чемпионата мира – 2019 в эстафетах российская лыжница Анастасия Кулешова прокомментировала общественную реакцию на свою жалобу на условия проживания сборной России в Казани.

«Люди, алло! Почему, когда всё хорошо, нет такой реакции? Даже грустно, если честно.

Я пишу про завораживающие виды гор, прекрасную природу и погоду, но никто не заостряет на этом внимание. А когда появляется в посте хотя бы малюсенькая капля негатива, это разлетается молниеносно?! Ну вот ПОЧЕМУ? Почему так?

Я не сказала о том, какая плохая Казань и организаторы соревнований. Я просто показала условия проживания, да, может быть, излишне эмоционально, но я никого и ни в чём не обвиняла! А из этого сделали такой балаган, что аж стыдно. Не за себя. За других, которые «из мухи делают слона».

После такой ситуации теперь даже нет желания чем-то делиться и что-то показывать. Поэтому давайте просто смотреть лыжные гонки, радоваться победам, расстраиваться и переживать из-за неудач, не заходя в личную жизнь спортсменов», — написала Кулешова в своём телеграм-канале.