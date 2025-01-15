Дмитрий Губерниев: радистки Кэт из Кулешовой не вышло…

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев ответил на реакцию бронзового призёра Олимпиады-2018 лыжницы Анастасии Кулешовой на критику в свою сторону после жалоб на условия проживания членов сборной России в Казани, где 16 января стартует пятый этап Кубка России – 2024/2025.

«Настя, алло? Если тебя пытали, моргни два раза! Если запугивали — моргни три! Радистки Кэт из Кулешовой не вышло…… И виноваты все остальные, у барышни-крестьянки крепостной…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе резко отреагировала на жалобу Кулешовой.