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Дмитрий Губерниев: радистки Кэт из Кулешовой не вышло…

Дмитрий Губерниев: радистки Кэт из Кулешовой не вышло…
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Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев ответил на реакцию бронзового призёра Олимпиады-2018 лыжницы Анастасии Кулешовой на критику в свою сторону после жалоб на условия проживания членов сборной России в Казани, где 16 января стартует пятый этап Кубка России – 2024/2025.

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«Настя, алло? Если тебя пытали, моргни два раза! Если запугивали — моргни три! Радистки Кэт из Кулешовой не вышло…… И виноваты все остальные, у барышни-крестьянки крепостной…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе резко отреагировала на жалобу Кулешовой.

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