Минспорта Республики Татарстан ответило на критику от лыжницы Анастасии Кулешовой

Министерство спорта Республики Татарстан ответило на критику со стороны олимпийского призёра лыжницы Анастасии Кулешовой об условиях проживания спортсменов сборной России по лыжным гонкам во время пятого этапа Кубка России в Казани.

«Списки на расселение формировались совместно с администраторами команды, а также учитывались пожелания самих спортсменов относительно формата проживания — по одному или вдвоём. Важно отметить, что организаторы строго следовали предоставленным спискам, чтобы обеспечить комфортное размещение всех участников. Санаторий «Балкыш», выбранный для размещения спортсменов, расположен в лесном массиве и предлагает отличные условия для отдыха и восстановления сил. Спортсмены имеют доступ к бассейну и питанию по системе «шведский стол». Кроме того, часть затрат на проживание покрывает принимающая сторона», — передаёт слова ведомства ТАСС.

Напомним, 14 января бронзовый призёр Олимпиады-2018 и чемпионата мира – 2019 в эстафетах российская лыжница Анастасия Кулешова в своём телеграм-канале опубликовала видео, в котором пожаловалась на условия проживания в номере.