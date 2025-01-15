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Минспорта Республики Татарстан ответило на критику от лыжницы Анастасии Кулешовой

Минспорта Республики Татарстан ответило на критику от лыжницы Анастасии Кулешовой
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Министерство спорта Республики Татарстан ответило на критику со стороны олимпийского призёра лыжницы Анастасии Кулешовой об условиях проживания спортсменов сборной России по лыжным гонкам во время пятого этапа Кубка России в Казани.

«Списки на расселение формировались совместно с администраторами команды, а также учитывались пожелания самих спортсменов относительно формата проживания — по одному или вдвоём. Важно отметить, что организаторы строго следовали предоставленным спискам, чтобы обеспечить комфортное размещение всех участников. Санаторий «Балкыш», выбранный для размещения спортсменов, расположен в лесном массиве и предлагает отличные условия для отдыха и восстановления сил. Спортсмены имеют доступ к бассейну и питанию по системе «шведский стол». Кроме того, часть затрат на проживание покрывает принимающая сторона», — передаёт слова ведомства ТАСС.

Напомним, 14 января бронзовый призёр Олимпиады-2018 и чемпионата мира – 2019 в эстафетах российская лыжница Анастасия Кулешова в своём телеграм-канале опубликовала видео, в котором пожаловалась на условия проживания в номере.

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