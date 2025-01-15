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Вяльбе — о ситуации с Кулешовой: можно пойти в региональную команду, и проблем не будет

Вяльбе — о ситуации с Кулешовой: можно пойти в региональную команду, и проблем не будет
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что лыжницу Анастасию Кулешову сразу переселили после того, как она опубликовала видео в своём телеграм‑канале.

«Я убедительно прошу вас, пожалуйста, не делайте из этого какой‑то информационный повод. С Настей мы говорили после того, как это стало достоянием общественности, я же не подписана нигде ни на кого, она сказала, что её переселили моментально. Я говорю: «Тогда бы надо было сделать новый пост, принести извинения». Я не знаю, что сподвигло человека создать информационный повод из такой ерунды. Ребята в «Вершине Тёи» живут, может быть, даже в более плохих условиях, но понимают, что другого ничего нет. Я предложила ей: «Пожалуйста, можно пойти в региональную команду, и никаких проблем не будет. Там, наверное, для тебя будут делать больше», — передаёт слова Вяльбе «Матч ТВ».

14 января бронзовый призёр Олимпиады-2018 и чемпионата мира – 2019 в эстафетах российская лыжница Анастасия Кулешова в своём телеграм-канале опубликовала видео, в котором пожаловалась на условия проживания в номере. Пятый этап Кубка России пройдёт в Казани с 16 по 19 января.

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