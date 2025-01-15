Вяльбе — об условиях проживания лыжников в СССР: туалет был на улице в 30–50 метрах

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сравнила условия проживания современных лыжников и спортсменов предыдущих поколений.

«Если начну рассказывать, как жили мы, у вас уши завернутся. Наверное, самый запоминающийся случай для всей сборной Советского Союза — я ещё по молодости туда попала — это когда жили на сборе в посёлке Полярный за Воркутой. Нам в тупик на станции поставили два железнодорожных вагона: в одном жили мужчины, в другом — женщины. Вот и все условия. А, например, Александр Легков и Максим Вылегжанин ездили в Ергаки, где туалет был на улице в 30–50 метрах от барака, где они жили. Знаете, два разных человека могут приехать в пятизвёздочный отель. Один уедет и скажет: «Блин, всё было супер, всё было классно», а другому не понравится шум от кондиционера, из‑за которого он плохо спал», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Напомним, 14 января бронзовый призёр Олимпиады-2018 и чемпионата мира – 2019 в эстафетах российская лыжница Анастасия Кулешова в своём телеграм-канале опубликовала видео, в котором пожаловалась на условия проживания в номере. Пятый этап Кубка России пройдёт в Казани с 16 по 19 января.