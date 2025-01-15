Александр Большунов пропустит гонку на 15 км на этапе Кубка России в Казани

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропустит гонку на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани. Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Александр Большунов уехал, находится сейчас в Москве по серьёзным обстоятельствам. Первую гонку в Казани он пропускает, но у него остаётся возможность стартовать в следующих. Если всё достаточно быстро разрешится, он примет участие в следующих гонках. Он ещё может вернуться на этап в Казани», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Напомним, этап Кубка России по лыжным гонкам в Казани пройдёт до 19 января. Ранее Большунов снялся с Гонки чемпионов из‑за болезни.