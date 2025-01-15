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Петтер Нортуг занял восьмое место в гонке с раздельным стартом на чемпионате Норвегии

Петтер Нортуг занял восьмое место в гонке с раздельным стартом на чемпионате Норвегии
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг занял восьмое место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на чемпионате Норвегии.

Первое место занял Хенрик Дённестад. Он преодолел дистанцию за 26.00,0. Вторым финишировал Микаэль Гуннульфсен, отстав от лидера на 13,7. Тройку сильнейших замкнул Эйрик Мюсен (+17,4).

Лыжные гонки. Чемпионат Норвегии. 10 км, классический стиль, раздельный старт. Мужчины:

1. Хенрик Дённестад — 26.00,0

2. Микаэль Гуннульфсен — отставание +13,7

3. Эйрик Мюсен +17,4

4. Йонас Вика +23,7 5

5. Маттис Стенсхаген +27,0…

8. Петтер Нортуг +37,1

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