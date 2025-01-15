Тренер сборной Норвегии сообщил, что Йохауг скорректировала планы подготовки к ЧМ

Тренер женской сборной Норвегии Пол Гуннар Миккельспласс рассказал, что четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг после победы на «Тур де Ски» скорректировала планы подготовки к чемпионату мира, решив отказаться от высотных сборов.

«Она готовится дома, в Норвегии. Она чувствует себя хорошо после «Тур де Ски», а в субботу планирует выступить в скиатлоне на чемпионате Норвегии. Затем будут тренировки в Шушене и Хольменколлене, потом она присоединится к сбору национальной команды», — приводит слова Миккельспласса VG.

Напомним, Терезе Йохауг стала победительницей «Тур де Ски» четвёртый раз в карьере. Чемпионат мира пройдёт с 27 февраля по 9 марта в Тронхейме.