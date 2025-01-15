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Опубликован стартовый лист женской разделки свободным стилем на Кубке России в Казани

Опубликован стартовый лист женской разделки свободным стилем на Кубке России в Казани
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В четверг, 16 января, состоится женская гонка с раздельным стартом в рамках пятого этапа Кубка России — 2024/2025 в Казани. Начало — в 11:00 мск.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 5, Мирный, Россия
Женщины. 10 км. Свободный стиль
16 января 2025, четверг. 11:00 МСК
Не началось

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами сильнейших лыжниц:

36. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Республика Мордовия)...
38. Елизавета Пантрина (Тюменская область)...
42. Татьяна Сорина (Тюменская область)...
44. Мария Истомина (Москва — Пермский край)...
46. Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия)
47. Наталья Терентьева (Республика Татарстан)...
50. Елизавета Маслакова (Москва)...
52. Алина Пеклецова (Вологодская область)...
54. Лидия Горбунова (Республика Татарстан)...
56. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург)...
58. Арина Каличева (Москва — Вологодская область)...
60. Екатерина Смирнова (Тюменская область).

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