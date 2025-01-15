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Опубликован стартовый лист женской разделки свободным стилем на Кубке России в Казани

В четверг, 16 января, состоится женская гонка с раздельным стартом в рамках пятого этапа Кубка России — 2024/2025 в Казани. Начало — в 11:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами сильнейших лыжниц:

36. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Республика Мордовия)...

38. Елизавета Пантрина (Тюменская область)...

42. Татьяна Сорина (Тюменская область)...

44. Мария Истомина (Москва — Пермский край)...

46. Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия)

47. Наталья Терентьева (Республика Татарстан)...

50. Елизавета Маслакова (Москва)...

52. Алина Пеклецова (Вологодская область)...

54. Лидия Горбунова (Республика Татарстан)...

56. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург)...

58. Арина Каличева (Москва — Вологодская область)...

60. Екатерина Смирнова (Тюменская область).