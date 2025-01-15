Опубликован стартовый лист женской разделки свободным стилем на Кубке России в Казани

В четверг, 16 января, состоится женская гонка с раздельным стартом в рамках пятого этапа Кубка России — 2024/2025 в Казани. Начало — в 11:00 мск.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами сильнейших лыжниц:
36. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Республика Мордовия)...
38. Елизавета Пантрина (Тюменская область)...
42. Татьяна Сорина (Тюменская область)...
44. Мария Истомина (Москва — Пермский край)...
46. Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия)
47. Наталья Терентьева (Республика Татарстан)...
50. Елизавета Маслакова (Москва)...
52. Алина Пеклецова (Вологодская область)...
54. Лидия Горбунова (Республика Татарстан)...
56. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург)...
58. Арина Каличева (Москва — Вологодская область)...
60. Екатерина Смирнова (Тюменская область).