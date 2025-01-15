Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Опубликован стартовый лист мужской разделки свободным стилем на Кубке России в Казани

В четверг, 16 января, состоится мужская гонка с раздельным стартом в рамках пятого этапа Кубка России — 2024/2025 в Казани. Начало — в 13:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами сильнейших лыжников:

33. Андрей Мельниченко (Ханты-Мансийский АО — Югра)...

39. Алексей Червоткин (Тюменская область)

40. Денис Спицов (Тюменская область)...

44. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область)...

46. Александр Ившин (Удмуртская область)...

50. Илья Семиков (Республика Коми)...

52. Артём Мальцев (Тюменская область)...

54. Евгений Семяшкин (Республика Коми)

55. Сергей Волков (Республика Татарстан)

56. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан)...

58. Иван Горбунов (Республика Татарстан)...

60. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).