Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Опубликован стартовый лист мужской разделки свободным стилем на Кубке России в Казани

Опубликован стартовый лист мужской разделки свободным стилем на Кубке России в Казани
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 16 января, состоится мужская гонка с раздельным стартом в рамках пятого этапа Кубка России — 2024/2025 в Казани. Начало — в 13:00 мск.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 5, Мирный, Россия
Мужчины. 15 км. Свободный стиль
16 января 2025, четверг. 13:00 МСК
Не началось

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами сильнейших лыжников:

33. Андрей Мельниченко (Ханты-Мансийский АО — Югра)...
39. Алексей Червоткин (Тюменская область)
40. Денис Спицов (Тюменская область)...
44. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область)...
46. Александр Ившин (Удмуртская область)...
50. Илья Семиков (Республика Коми)...
52. Артём Мальцев (Тюменская область)...
54. Евгений Семяшкин (Республика Коми)
55. Сергей Волков (Республика Татарстан)
56. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан)...
58. Иван Горбунов (Республика Татарстан)...
60. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).

Материалы по теме
Опубликован стартовый лист женской разделки свободным стилем на Кубке России в Казани
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android