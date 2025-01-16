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Кубок России, 5-й этап, мужчины: во сколько начало разделки свободным стилем, где смотреть

Кубок России, 5-й этап, мужчины: во сколько начало разделки свободным стилем, где смотреть
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Сегодня, 16 января, состоится мужская гонка с раздельным стартом свободным стилем в рамках пятого этапа Кубка России — 2024/2025, который проходит в Казани. Прямую трансляцию гонки можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало — в 13:00 мск.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 5, Мирный, Россия
Мужчины. 15 км. Свободный стиль
16 января 2025, четверг. 13:00 МСК
Не началось

Лидером общего зачёта остаётся Сергей Ардашев. В его активе 516 очков. Вторую строчку занимает Иван Горбунов с результатом 469. Тройку сильнейших замыкает Савелий Коростелёв (455).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Пятый этап. Гонка с раздельным стартом свободным стилем. Мужчины. Частичный старт-лист:

33. Андрей Мельниченко (Ханты-Мансийский АО — Югра)...
39. Алексей Червоткин (Тюменская область)
40. Денис Спицов (Тюменская область)...
44. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область)...
46. Александр Ившин (Удмуртская область)...
50. Илья Семиков (Республика Коми)...
52. Артём Мальцев (Тюменская область)...
54. Евгений Семяшкин (Республика Коми)
55. Сергей Волков (Республика Татарстан)
56. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан)...
58. Иван Горбунов (Республика Татарстан)...
60. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).

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