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Петтер Нортуг — о шансах на ЧМ: я принёс свою канистру с бензином и снова зажёг этот огонь

Петтер Нортуг — о шансах на ЧМ: я принёс свою канистру с бензином и снова зажёг этот огонь
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг оценил свои шансы попасть в сборную Норвегии на чемпионат мира, который пройдёт в Тронхейме.

«До чемпионата Норвегии мои шансы были примерно 1%. Тренеры Монсен и Носсум думали, что затопчут моё пламя во время чемпионата. Но я принёс свою канистру с бензином и снова зажёг этот огонь. Я нужен федерации и их спонсорам, чтобы прожить ещё один год», — приводит слова Нортуга VG.

Напомним, Петтер Нортуг занял восьмое место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на чемпионате Норвегии.

Первое место занял Хенрик Дённестад. Он преодолел дистанцию за 26.00,0. Вторым финишировал Микаэль Гуннульфсен, отстав от лидера на 13,7. Тройку сильнейших замкнул Эйрик Мюсен (+17,4).

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