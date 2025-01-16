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«Возможен вариант с переходом». Нортуг рассказал, за какую страну он может выступить на ОИ

«Возможен вариант с переходом». Нортуг рассказал, за какую страну он может выступить на ОИ
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг оценил свои шансы выступить на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Всё не так просто. Всё гораздо сложнее, чем люди думают. Лихтенштейн, например, был невозможен. Австрия возможна, инициатива в их руках, они могут сделать так, чтобы это произошло. Да, я всерьёз рассматриваю вариант с переходом. Если это произойдет, нам нужно будет подумать и об Олимпийских играх в 2026 году, и о чемпионате мира в Фалуне в 2027 году. Я хочу разработать двухлетний план», — сказал Нортуг в эфире TV2.

Напомним, в среду, 15 января, Петтер Нортуг занял восьмое место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на чемпионате Норвегии.

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