Наталья Терентьева выиграла разделку на этапе Кубка России в Казани

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира — 2021/2022 Наталья Терентьева (Непряева) одержала победу в гонке с раздельного старта свободным стилем на 10 км на пятом этапе Кубка России в Казани. Спортсменка преодолела дистанцию за 23.12,1.

Второе место заняла Алина Пеклецова (отставание 9,9). Тройку призёров замкнула Екатерина Смирнова (+11,7).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Пятый этап, Казань. Гонка на 10 км. Женщины: