Наталья Терентьева выиграла разделку на этапе Кубка России в Казани
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира — 2021/2022 Наталья Терентьева (Непряева) одержала победу в гонке с раздельного старта свободным стилем на 10 км на пятом этапе Кубка России в Казани. Спортсменка преодолела дистанцию за 23.12,1.
Второе место заняла Алина Пеклецова (отставание 9,9). Тройку призёров замкнула Екатерина Смирнова (+11,7).
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 5, Мирный, Россия
Женщины. 10 км. Свободный стиль
16 января 2025, четверг. 11:00 МСК
Идёт
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
23:12.1
2
Алина Пеклецова
Вологодская область
+9.9
3
Екатерина Смирнова
Тюменская область
+11.7
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Пятый этап, Казань. Гонка на 10 км. Женщины:
- Наталья Терентьева — 23.12,1.
- Алина Пеклецова — отставание 9,9.
- Екатерина Смирнова +11,7.
- Арина Каличева +25,8.
- Екатерина Никитина +33,0.
- Мария Истомина +34,9.
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