Терентьева: я сама от себя в шоке. Удивительно видеть такие результаты

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира — 2021/2022 Наталья Терентьева (Непряева) прокомментировала победу в гонке с раздельного старта свободным стилем на 10 км на пятом этапе Кубка России в Казани.

«Я сама в шоке от себя. Удивительно, конечно, видеть такие результаты. Больше удивления, думала, что будет тяжелее, если честно. Чувствовала, как я проходила всю беременность, как я проходила восстановление. Понимала, что должно быть нормально. Но что так здорово – удивительно.

Трасса сложная, много подъёмов, в то же время и много равнины, где тоже нужно много работать. Сзади была Катя Смирнова, так что рано было поздравлять с победой заранее, она была рядом. Я рада, что мне удаётся бороться за высокие позиции, даже с учётом того, что я родила в конце августа. И надеюсь, что дальше всё будет идти по нарастающей», – передаёт слова Терентьевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.