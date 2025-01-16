Фалеева: рада, что Татарстан подготовил трассу и не пропустил этап Кубка, как в Тюмени

Лыжница Анастасия Фалеева высказалась о подготовке трассы на четвёртом этапе Кубка России — 2024/2025 в Казани.

«Сегодня ночью ударил мороз. Трасса жёсткая такая, очень быстрое скольжение. Было тяжеловато, но надеюсь, что это такая промежуточная гонка пока, дальше будет проще, лучше. Когда сильные морозы, бегать очень тяжело, в прошлом году в Казани было очень холодно. Сейчас откровенно попроще, комфортная погода для гонок. Поэтому всё отлично.

Снега достаточно, к сожалению, в центральной России много где проблемы со снегом, это массовая проблема. Рада, что Татарстан смог подготовить трассу, не пропустил этап Кубка, не так как в Тюмени от него просто отказались. За это всем спасибо. Наверное, в будущем с такими темпами всё придёт к искусственному снежению.

Настраиваюсь на спринт, тут не может быть никаких вопросов. Как он сложится, узнаем уже в день спринта. Это вещь такая непредсказуемая, можешь сколько угодно выигрывать, но одно неудачное падение, движение может всё испортить. Хочу пробивать в себе дистанционщика, поэтому не вижу смысла пропускать гонки, в том числе дистанционные. Нужно учиться их бегать, стараться терпеть. Так что буду бежать всю программу», – передаёт слова Фалеевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.