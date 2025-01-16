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Наталья Терентьева одержала первую победу во втором старте после декрета на этапах КР

Наталья Терентьева одержала первую победу во втором старте после декрета на этапах КР
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Российская лыжница, олимпийская чемпионка в эстафете Наталья Терентьева, с этого сезона выступающая за сборную Республики Татарстан, одержала первую победу на этапах Кубка России после перерыва, связанного с рождением дочери. Сегодня, 16 января, спортсменка выиграла гонку с раздельного старта свободным стилем на 10 км на пятом этапе Кубка России в Казани. Это был её второй старт в гонках Кубка России после рождения дочери.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 5, Мирный, Россия
Женщины. 10 км. Свободный стиль
16 января 2025, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
23:12.1
2
Алина Пеклецова
Вологодская область
+9.9
3
Екатерина Смирнова
Тюменская область
+11.7

Второе место в гонке с раздельным стартом заняла Алина Пеклецова (отставание 9,9). Тройку призёров замкнула Екатерина Смирнова (+11,7).

Напомним, Терентьева в августе 2024 года впервые стала мамой. У Натальи и двукратного бронзового призёра Олимпиады-2022 Александра Терентьева родилась дочь, которую назвали Василисой.

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