Наталья Терентьева одержала первую победу во втором старте после декрета на этапах КР

Российская лыжница, олимпийская чемпионка в эстафете Наталья Терентьева, с этого сезона выступающая за сборную Республики Татарстан, одержала первую победу на этапах Кубка России после перерыва, связанного с рождением дочери. Сегодня, 16 января, спортсменка выиграла гонку с раздельного старта свободным стилем на 10 км на пятом этапе Кубка России в Казани. Это был её второй старт в гонках Кубка России после рождения дочери.

Второе место в гонке с раздельным стартом заняла Алина Пеклецова (отставание 9,9). Тройку призёров замкнула Екатерина Смирнова (+11,7).

Напомним, Терентьева в августе 2024 года впервые стала мамой. У Натальи и двукратного бронзового призёра Олимпиады-2022 Александра Терентьева родилась дочь, которую назвали Василисой.