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«Через годик-два будет как лебедь плыть по дистанции». Елена Вяльбе — об Алине Пеклецовой

«Через годик-два будет как лебедь плыть по дистанции». Елена Вяльбе — об Алине Пеклецовой
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала второе место Алины Пеклецовой в разделке свободным стилем на 10 км на пятом этапе Кубка России в Казани.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 5, Мирный, Россия
Женщины. 10 км. Свободный стиль
16 января 2025, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
23:12.1
2
Алина Пеклецова
Вологодская область
+9.9
3
Екатерина Смирнова
Тюменская область
+11.7

«На равнине я никаких улучшений в технике Пеклецовой не вижу. Кто посмотрит повтор, заметит, какие у неё сбои были. Она молодец, прогрессирует, но с детства это не заложено. Видимо, не обращали внимания с тренером, только на силу, а это должно быть на автомате. Алина большой молодец, она работает, ещё годик, максимум два – и она тоже будет как лебедь плыть по дистанции», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Победительницей гонки с раздельным стартом на этапе в Казани стала Наталья Терентьева (Непряева). Тройку призёров замкнула Екатерина Смирнова.

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