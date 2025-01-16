«Через годик-два будет как лебедь плыть по дистанции». Елена Вяльбе — об Алине Пеклецовой

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала второе место Алины Пеклецовой в разделке свободным стилем на 10 км на пятом этапе Кубка России в Казани.

«На равнине я никаких улучшений в технике Пеклецовой не вижу. Кто посмотрит повтор, заметит, какие у неё сбои были. Она молодец, прогрессирует, но с детства это не заложено. Видимо, не обращали внимания с тренером, только на силу, а это должно быть на автомате. Алина большой молодец, она работает, ещё годик, максимум два – и она тоже будет как лебедь плыть по дистанции», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Победительницей гонки с раздельным стартом на этапе в Казани стала Наталья Терентьева (Непряева). Тройку призёров замкнула Екатерина Смирнова.