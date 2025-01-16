Вяльбе ярко охарактеризовала первую победу Терентьевой на этапе КР после рождения ребёнка

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победное выступление олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой (Непряевой) в разделке свободным стилем на 10 км на пятом этапе Кубка России в Казани.
«До гонки я думала, что за победу буду бороться Терентьева и Смирнова, но всё-таки больше склонялась к Наталье. С учётом того, что с рождения ребёнка не прошло и полгода, победа Наташи – подвиг. Но она тренировалась во время беременности и очень быстро вернулась к тренировкам после родов», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
Второе место в гонке с раздельным стартом заняла Алина Пеклецова (отставание 9,9). Тройку призёров замкнула Екатерина Смирнова (+11,7).
Напомним, Терентьева в августе 2024 года впервые стала мамой. У Натальи и двукратного бронзового призёра Олимпиады-2022 Александра Терентьева родилась дочь, которую назвали Василисой.
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