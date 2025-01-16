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Савелий Коростелёв победил в гонке с раздельным стартом на 5-м этапе Кубка России в Казани

Лыжник Савелий Коростелёв, выступающий за Республику Татарстан, одержал победу в гонке с раздельного старта свободным стилем на 15 км в рамках пятого этапа Кубка России — 2024/2025 в Казани. Спортсмен преодолел дистанцию за 31.07,1.

Второе и третье места заняли представители Тюменской области. Артём Мальцев стал серебряным призёром, проиграв победителю шесть секунд. Тройку призёров замкнул Денис Спицов с отставанием 8,2 от лидера.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Пятый этап, Казань. Индивидуальная гонка 15 км. Мужчины: