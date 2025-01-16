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Савелий Коростелёв победил в гонке с раздельным стартом на 5-м этапе Кубка России в Казани

Савелий Коростелёв победил в гонке с раздельным стартом на 5-м этапе Кубка России в Казани
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Лыжник Савелий Коростелёв, выступающий за Республику Татарстан, одержал победу в гонке с раздельного старта свободным стилем на 15 км в рамках пятого этапа Кубка России — 2024/2025 в Казани. Спортсмен преодолел дистанцию за 31.07,1.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 5, Мирный, Россия
Мужчины. 15 км. Свободный стиль
16 января 2025, четверг. 13:00 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
31:07.1
2
Артём Мальцев
Тюменская область
+6.0
3
Денис Спицов
Тюменская область
+8.2

Второе и третье места заняли представители Тюменской области. Артём Мальцев стал серебряным призёром, проиграв победителю шесть секунд. Тройку призёров замкнул Денис Спицов с отставанием 8,2 от лидера.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Пятый этап, Казань. Индивидуальная гонка 15 км. Мужчины:

  1. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) - 31.07,1 секунды.
  2. Артём Мальцев (Тюменская область) — отставание 6,0.
  3. Денис Спицов (Тюменская область) +8,2.
  4. Сергей Ардашев  (Республика Татарстан) +11,7.
  5. Сергей Волков (Республика Татарстан) +14,2.
  6. Сергей Забалуев (Республика Татарстан) +21,0.
Календарь КР по лыжным гонкам
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