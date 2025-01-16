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Смирнова — о заслугах Терентьевой: да нам такой уровень не достать никогда!

Смирнова — о заслугах Терентьевой: да нам такой уровень не достать никогда!
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Лыжница Екатерина Смирнова заявила, что не была удивлена победой олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой в гонке с раздельного старта на четвёртом этапе Кубка России — 2024/2025.

«Я недовольна только тем, что сегодня была очень жёсткая трасса, сводило надкостницу, на равнине я просто запиналась. Но это лишь мои проблемы. А результатом я довольна. Я до гонки думала, что Наташа Терентьева так пробежит. Этому я вообще не удивлена. Вы видели, как она на Кубке мира бегала? Да нам такой уровень не достать никогда!» — сказала Смирнова в эфире «Матч ТВ».

Победа Терентьевой в Казани стала для неё первой на этапах Кубка России после перерыва, связанного с рождением дочери.

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