«Она стреляный воробей». Елена Вяльбе — о призовом месте Екатерины Смирновой на этапе КР

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала выступление Екатерины Смирновой в разделке свободным стилем на 10 км в рамках пятого этапа Кубка России — 2024/2025 в Казани.

«Смирнова гораздо лучше, чем на предыдущем этапе. Видно, что она с пользой провела новогодний перерыв. Она стреляный воробей, боец. И если бы было больше подъёмов в конце, ещё неизвестно, как бы всё сложилось, потому что Катя на подъёмах чувствует себя хорошо», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Победительницей гонки с раздельным стартом на этапе в Казани стала Наталья Терентьева (Непряева). Втрой результат показала Альна Пеклецова.