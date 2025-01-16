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«Она стреляный воробей». Елена Вяльбе — о призовом месте Екатерины Смирновой на этапе КР

«Она стреляный воробей». Елена Вяльбе — о призовом месте Екатерины Смирновой на этапе КР
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала выступление Екатерины Смирновой в разделке свободным стилем на 10 км в рамках пятого этапа Кубка России — 2024/2025 в Казани.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 5, Мирный, Россия
Женщины. 10 км. Свободный стиль
16 января 2025, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
23:12.1
2
Алина Пеклецова
Вологодская область
+9.9
3
Екатерина Смирнова
Тюменская область
+11.7

«Смирнова гораздо лучше, чем на предыдущем этапе. Видно, что она с пользой провела новогодний перерыв. Она стреляный воробей, боец. И если бы было больше подъёмов в конце, ещё неизвестно, как бы всё сложилось, потому что Катя на подъёмах чувствует себя хорошо», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Победительницей гонки с раздельным стартом на этапе в Казани стала Наталья Терентьева (Непряева). Втрой результат показала Альна Пеклецова.

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