Коростелёв — об отсутствии Большунова: прискорбно. Хочется соревноваться с лучшими

Лыжник Савелий Коростелёв, выступающий за Республику Татарстан, высказался об отсутствии трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова среди участников гонки на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на пятом этапе Кубка России — 2024/2025 в Казани.

«Прискорбно, конечно, что не будет Большунова. В том плане, что хочется всегда соревноваться с лучшими, чтобы все выступали. Но если у него проблемы со здоровьем, то это самое главное, нужно будет сначала их решить. Впереди олимпийский сезон, несмотря ни на что, будем готовиться.

У нас начиная с 2022 года прицел один. Всё в порядке, работаем. Ничего не поменялось. Силы где на шоу? Сам не знаю, всё в угоду зрителям. В угоду болельщикам немного отдохнём, потом ещё пробежим гонку чемпионов», – передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Коростелёв стал победителем разделки на этапе в Казани. Второе и третье места заняли представители Тюменской области. Артём Мальцев стал серебряным призёром, а тройку сильнейших замкнул Денис Спицов.