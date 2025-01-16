Коростелёв: пусть сравнивают скорости с Кубком мира — очень быстро бежали

Лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал ход гонки с раздельного старта на пятом этапе Кубка России в Казани.

«Тяжёлая гонка на самом деле была, быстрый круг. 31 минута – в одном издании, помню, как-то скорости решили сравнить, Кубка мира и наши. Что на самом деле категорически вообще нельзя делать. Но сейчас окей, пусть сравнивают. Очень быстро бежали, на самом деле думал, гонка будет куда медленнее. Вернее, вчера думали, что примерно так же получится, но с утра, когда пошёл снегопад, было ощущение, что медленная трасса будет.

Шли всё время близко-близко, но я по ходу гонки постоянно проигрывал. Получилось хорошо отработать финальный круг и тем самым выцарапать финальные секунды. Говорили, что Ардашеву где-то проигрывал по дистанции, либо шли по нулям. Так что вклад в итоге сегодня – девять очков в погоню за ним. Приближаюсь. Хоть какую-то майку забрал, пусть и майку самого дерзкого лыжника. Тяжело было её забрать, будем работать теперь, чтобы её отстоять. Это шоу-майка, на спринт выйду всё-таки в зелёной. Максимальный настрой на все гонки, как и говорил», – передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.