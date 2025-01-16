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Вяльбе — об олимпийском сезоне: живу сегодняшним днём

Вяльбе — об олимпийском сезоне: живу сегодняшним днём
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на вопрос о возможности выступления российских лыжников на международных стартах в нейтральном статусе в сезоне-2025/2026. В 2026 году пройдут Олимпийские игры в Италии.

– Савелий Коростелёв отдельно отметил подготовку к следующему сезону, так как он олимпийский. Какие у вас ожидания от него?
– Я живу сегодняшним днём.

– И всё-таки, как отнесётесь к возможности россиянам выступать на международных стартах в нейтральном статусе?
– Ещё раз повторю. Я живу сегодняшним днём. Пока нечего сказать, – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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