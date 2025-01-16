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Вяльбе — о победе Терентьевой: меня порадовало, но не удивило. Я на неё ставила

Вяльбе — о победе Терентьевой: меня порадовало, но не удивило. Я на неё ставила
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победу Натальи Терентьевой на четвёртом этапе Кубка России.

«Не могу сказать, что победа Наташи меня удивила. Я помнила, что первую гонку она провела просто блестяще. Знаю, она расстроилась тогда, что не была в призах, и тем не менее с таким коротким перерывом после рождения ребёнка — ещё и полугода нет Василисе, а она уже в строю. И меня это порадовало. Порадовало, но не удивило. Более того скажу: я на неё и ставила.

Скорости в мужской гонке не удивили. Трасса скоростная, даже несмотря на то что шёл снег, на самом деле всё закольцевалось, так что всё классно было, скорости большие», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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